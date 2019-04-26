Türkiye'den önemli 'İran yaptırmları' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendiren Aksoy, yaptırımların bölgesel işbirliğine, İran halkına ve Türkiye'nin ticari ilişkilerine zarar verdiğini, konu hakkında ABD yönetimi ile temaslarının devam ettiğini söyledi. Aksoy, bu konuda Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı nezdinde bir çalışma yaptığını belirtti.

Türkiye'nin yaptırımlardan muafiyetinin gelecek hafta bitmesinden sonra Tüpraş'ın İran'dan ham petrol almaya devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Aksoy, Tüpraş'ın da konuyu yakından izlediğini, İran petrolünün Tüpraş rafinerisine uygun olduğunu aktardı.

Aksoy, "ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. Umarız önümüzdeki dönemde bir sonuca ulaşırız." dedi.

Sputnik'e göre Hami Aksoy ayrıca, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan’da Bağdat-Erbil ve Basra’yı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı, başbakanı ve dışileri bakanının yanı sıra IKBY Başbakanı, başbakan yardımcısı ve güvenlik konseyi başkanıyla da görüşecek." diye konuştu.