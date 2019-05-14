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14 Mayıs 2019 - 09:59

Suudi koalisyonu barış sürecini sabote ediyor

Suudi koalisyonu barış sürecini sabote ediyor

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bu ülkede çözüm ve barış sürecini sabote ettiğini söyledi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada “İsveç barış anlaşmasıyla ilgili en önemli hükümlerin uygulanmasına rağmen Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri tarafından Hudeyde’deki askeri gerginliğin artması, bunların saldırganlığı sürdürme ve barışa göz yumma isteklerini ortaya koyuyor” ifadelerinde bulundu.

Muhammed Abdüsselam Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin Hudeyde için varılan ateşkesi ihlal etmeleri yönünde aldatıcı adımlar attığını söyledi.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ayrıca dün yaptığı konuşmasında Suudileri barış ve ateşkesin uygulanması yönünde bahane aramakla suçlamıştı.

News Code 1878609
Ruya FEREYDUNI

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