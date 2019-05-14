ABD'nin asıl amacı Yemen'e egemen olmaktır

Yemen Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerinden Abdullah Selam el-Hekimi, Mehr Haber Ajansına verdiği röportajda Yemen’in son durumunu değerlendirdi.

Abdullah Selam el-Hekimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Yemen Ensarullah Lideri Abdulmelik el-Husi ile yaptığı telefon görüşmesinin Yemen krizi üzerindeki etkisi nedir?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Martin Griffiths ile Abdulmelik el-Husi arasında defalarca telefon görüşmesi gerçekleşmiş; ancak kamuya açıklanan ifadeler dışında bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Öte yandan bu görüşmeler Yemen’in güvenliği ve krizin siyasi çözümü üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Griffiths Yemen’de temaslarda bulunuyor fakat yeni gelişmeler gerçekleşmiyor. Müzakerelerin meşru ve gayri meşru tarafları birbirine yaklaştırmak amacıyla yapıldığı sürece, yeni bir gelişme bekleyemeyiz.”

Yemen’in Hudeyde kentindeki son gelişmelere ilişkin Hekimi, şu açıklamalarda bulundu:

“Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 6 aydan fazla bir süre geçmiş ve bumun uygulanması için uygun olarak pratik önlemler alınmıştır; fakat asıl mesele şu ki, BM kadrosu anlaşmanın imzasıyla meşgul ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine bu anlaşmanın uygulanmasında engeller uluşturmalarını tavsiye ediyorlar. Bölyece Yemenlilerin haklı taleplerinden geri çekilmelerini istiyorlar.”

Abdullah Selam el-Hekimi, ABD’nin Yemen politikası hakkında şunları kaydetti:

“Bu ülke Yemen’de politik, güvenlik ve askeri alanında egemen olmak istiyor ve Yemen’i kendisi ve İsrail'e kukla yapabilmek için yapısını değiştirmeye çalışıyor.

ABD bu projeyi Yüzyılın Anlaşaması’nı resmen açıklamadan önce gerçekleştirmek istiyor. Aynı zamanda muhalif güçlere karşı uluslarası ticari geçiş yollarını ele geçirmeyi amaçlıyor.”

“BM neden Yemen krizi için gerçek bir çözüm bulmaya çalışmıyor?” sorusu üzerine Hekimi, “Onların nihai hedefi, Yemen'i fakirlik ve kıtlık ülkesi haline dönüştürüp ülke gençlerini dünyadaki süper güçlerin projelerinde paralı asker olarak kullanmaktır.” yanıtını verdi.

Abdullah Selam el-Hekimi, BM’nin Yemen’deki korkunç insani krizi çözme yeteneğine sahip olmadığını savunarak, BM’nin küresel istikbarın kuklası olduğunu sölyedi.

Muhabir:

Mohammad Fatemizadeh