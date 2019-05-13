İran'dan Yemen konusunda Suudi Arabistan'a uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yemen Ulusal Kurtuluş güçlerinin Hudeyde, Ras Isa ve Salif limanlarından tek taraflı olarak çekilmesini yapıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Musevi konuya ilişkin “ Sana hükümetinin Stockholm anlaşmasını sürdürme kararı bir yandan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakereye bağlı kaldığını öte yandan da Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun bu anlaşmayı ihlal ettiğini gösteriyor.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Stockholm anlaşmasını destekleyceğini vurgulayan Musevi, bu anlaşmanın uygulanmasını Yemen için kapsamlı ve nihai bir siyasi çözümün başlangıcı olarak yorumladı.

Musevi, Suudi-BAE koalisyonu güçlerinin bahane aramalarına dikkati çekerek, “BM ve diğer etkili ülkelerin bu koalisyona baskı yapıp taahhütlerine bağlı kalmaları ve Stockholm anlaşmasının uygulanması konusundaki yanlış davranışlarını bir kenara bırakmaları için çağrıda bulunması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.