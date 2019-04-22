Ensarullah Hareketi'nden 'Filistin' açıklaması

Filistin’in son durumunu değerlendiren Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdülselam, “Filistin’in birçok Arap rejimi için bir güçlük olduğuna ve Filistin sorununu ortadan kaldırmak için düşmandan daha fazla acele ettiklerine inanıyoruz.” dedi.

Çözüm yolunun Filistin halkının elinde olduğunu belirten Abdülselam, “Filistin'ı yeniden silahlandıracak ve ulusal uzlaşı sağlayacak cesur bir lidere ihtiyaç var.” ifadesini kullandı.

“Ülkeleri için hiçbir hayrı olmayan ve ABD’ye bağlı rejimler ile askeri isimlere güvenilmemeli. Hak ve hukuk sadece Allah ile halka güvenerek alınır.” diyen Abdülselam, Arap milletinin Filistin halkını kendi haline bırakmayacağını söyledi.

Almasirah'ta yer alan habere göre Muhammed Abdülselam, "Her zamanki gibi Filistin’in dümeni Filistin halkının elinde ve ileride de bölye olacaktır." diye konuştu.