Cannes Film Festivali Donald Trupm'a uyarıyla başladı

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın 'The Dead Don't Die' filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, 'The Revenant' ve 'Birdman' filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro González Iñárritu üstlenmektedir.

Alejandro González Iñárritu, festival başlamadan önce düzenlenen basın toplantısında, Washington'un ABD-Meksika sınırında bir duvar inşa etme planını eleştirdi.

Yönetmen Iñárritu, konuşmasında, "ABD Başkanı Donald Trump gibi siyasetçilerin öfkeyle hüküm sürüyor ve insanları sözlerinin doğru olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ben siyasetçi değilim; ancak bir sanatçı olarak göçmenlerin gerçekte karşılaştıkları meselelere dair fikirlerimi yürekten ifade edebilirim. Asıl sorun onları görmezden gelmektir. Politikacılar göçmenlerin hikayelerini bilmedikleri için (diğer insanları) aldatıyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Meksikalı ünlü yönetmen, Trump’ın attığı her tweetle insanların izole ettiğini ve kendi paranoid düşüncelerini genişlettiğini dile getirdi.

ABD ve Meksika’da insanların yalnızlaştığına dikkati çeken Iñárritu, Uluslararası Cannes Film Festivali’ni izleyicilerin farklı kültürle tanışması için birer köprü olarak nitelendirdi.