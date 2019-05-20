Trump İran’ın güçlü olduğunu iyi biliyor

ABD'li eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi Robert David Steele, Mehr Haber Ajansına verdiği röportajda İran-ABD arasındaki krizi değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Pomepo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un dürüstlüğüne güvenmediğini belirten Robert David Steele, “Trump, İran'la savaşmak istemediğini açık bir dilde ifade etti. New York Times da Pentagon'a dayandırdığı bir yazıda Trump’ın İran’la savaşmaktan yana olmadığına dikkati çekmişti.” dedi.

Robert David Steele, Mehr muhabirinin, “Donald Trump son günlerde Fox News kanalına verdiği bir röportajda İran’la askeri savaşa başvurmayacaklarını ve ticaret savaşını sürdüreceklerini söylemişti. Siz bunu nasıl değerlendiriyosunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

“Trump İran’ın savaşta zafer elde etmediğimiz Irak ile Taliban’dan daha fazla güçlü olduğunu iyi biliyor. Bana göre Trump, Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde İran, Türkiye ve Mısır'ın yeniden uluslararası arenada boy gösterdiklerini aynı zamanda küresel barış için hayati önem taşıdıklarını kabul ettiğini bildirmiştir."

"Neden Bolton, Trump'ı İran'la savaşa zorlamaya çalışıyor. Bolton amacına ulaşabilecek mi?" sorusu üzerine Steele, “Bolton ahlaksız bir kişidir, bugün Dr Steve Pieczenik (eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi), paylaştığı bir videoda Bolton'u 'korkak ve bilgisiz' olarak nitelendirdi. Ayrıca Pompeo’yu da ciddi bir adım atmadığı için 'faydasız' olarak değerlendirdi. Emin olun ki Trump bunların hepsini biliyor." yanıtını verdi.

Robert David Steele ayrıca Trump'ın damadı Jared Kushner'in Orta Doğu barış planının bölge için yararsız olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Muhabirler:

Javad Heirannia

Elnaz Safavi