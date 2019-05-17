Zarif Çinli mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Çinli mevkidaşı Wang Yi ile başkent Pekin’de bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Bugün Çin'e yolculuk yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Çinli mevkidaşı Wang Yi ile başkent Pekin’de bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Karşılıklı ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğinin yanı sıra önemli bölgesel ve küresel gelişmeler iki üst düzey diplomat tarafından masaya yatırılan başlıca konulardı.

Baş başa gerçekleşen görüşmede İran'ın nükleer anlaşmayla ilgli aldığı son karar da etraflıca konuşuldu.