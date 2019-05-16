Zarif'ten nükleer anlaşma açıklaması

Japonya'ya resmi ziyaretlerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Japon mevkidaşı Taro Kono ile yaptığı görüşmenin ardından, bölgenin mevcut durumunu, ABD'nin eylemlerini ve nükleer anlaşmanın korunması yollarını ele aldıklarını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı'nın da ülkesinin anlaşmaya bağlı kaldığını dile getirdiğini belirten Zarif, ayrıca Japon bakanın bölgede gerginlilkerin azaltılması için diplomatik çabalarını arttırmak istediğini ifade etti.

Zarif, görüşmede bölgedeki gerilimleri azaltma ve ABD'nin savaş yanlısı eylemlerini durdurma yollarının yanı sıra İran'ın bölgede çatışma istemediğini fakat her zaman tüm gücü ile menfaatlerini koruduğunu bildirdi.

Cevad Zarif, İran'la ekonomik ilişkilerin normalleşmesini nükleer anlaşmanın korunmasının tek yolu olarak yorumladı.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Japona Başbakanı Şinzō Abe ile bir araya gelerek, karşılıklı ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacak.