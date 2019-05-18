Prens Selman'ın Filistinlileri aldatma çabaları sonuçsuz kalacak

Ürdün Parlamentosu Milletvekili Mustafa Yaği, Mehr Haber Ajansına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin planı "Yüzyılın Anlaşması'nı değerlendirdi.

Knuya ilişkin Mustafa Yaği, “Öncelikle, Filistin devletinin oluşumuna, işgalin son bulmasına ve 4 Haziran sınırlarına geri dönülmesine yol açmayacak herhangi bir çözüm Filistin ve Ürdün halkı tarafınan kabul edilmeyecektir.” dedi.

“Aslında 'Filistin halkına alternatif yer' konusu Ürdün ve Filistin liderleri tarafından reddedilmiştir. Ürdün'de yaşayan Filistinliler bile bu konuya karşı çıkıyor.” diyen Yaği, Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yaği ayrıca, “ABD hükümetinin, Yüzyılın Anlaşmasının bazı bölümlerini yayınlama yönündeki girişimlerinin amacı verilen tepkileri değerlendirmektir." ifadesini kullandı.

Mustafa Yaği, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve başkalarının Filistinlileri aldatmak amacıyla para teklifi çabaları asla başarılı olamayacak çünkü Filistinlilerin artık kaybedecek bir şeyleri kalmamıştır. Bana göre Yüzyılın Anlaşması Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesine yol açmayacak bir anlaşmadan başka bir şey değildir.”

Bu planın kaderinin Filistinlilerin büyük muhalefetiyle karşı karşıya kalan Arap Barış Planı ve diğer projelere benzer olacağını anlatan Ürdünlü milletvekil, ülkesinin Kudüs'te İslami ve Hristiyan kutsal yerlerin denetimiyle ilglili anlaşmaları kabul etmeyeceğini aktardı.

Muhabir:

Fatemeh Salehi