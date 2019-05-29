İran’dan John Bolton’un iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, BAE’nin Füceyre limanında, 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddiasına tepki gösterdi.

John Bolton’un suçlamasını şiddetle reddeden Musevi, bu iddiaların kaynağının İran karşıtı 'B takımı'nın kötü niyetli politikaları ve kuruntuları olduğunu ifade ederek, “İran karşıtı yaklaşımları bilinen 'B takımı'ndan iki üyenin görüşmesinde böyle bir gülünç iddianın öne sürülmesi garip değil.” dedi.

Musevi ayrıca, İran'ın uyanıklığı ve ülkeyi savunma hazırlığıyla bölgede gerginlik yaratmak isteyen ABD’nin kötü amaçlarını önleyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B takımı" olarak adlandırıyor.