Zarif: ABD ile savaş olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile savaş çıkmayacağından emin olduklarını söyledi.

Zarif, resmi ziyaret kapsamında gittiği Çin'in başkenti Pekin'de ülkesi ile ABD arasındaki gerilimle ilgili İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulundu.

İran ile ABD arasında savaş ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran'ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki bazı isimlerin İran'a karşı savaş arzuladığını söyleyen Zarif, "Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor." dedi.