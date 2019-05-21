YSK İstanbul için gerekçeli kararını bu hafta açıklayacak

Gözler dün Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Kurul'un İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak gerekçeli karar açıklanmadı.

Bu arada YSK başka bir karara imza attı. İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itiraz reddedildi. Kurul kararında, 11 üye ile toplanılıp karar verilmesinin Anayasa ve ilgili mevzuatlara aykırı olmadığını belirtti.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için gözler yine Yüksek Seçim Kurulu'nda. Kurulun İstanbul seçimleriyle ilgili toplantısı dün gerçekleştirildi. Açıklanması beklenen gerekçeli kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Gerekçeli karar metninin hayli uzun olduğu bu sebeple metnin incelenme aşamasının da uzun sürdüğü ve bu sebeple kararın birkaç gün içinde açıklanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin yenilenmesi kararının tüm ayrıntıları gerekçeli kararda yer alacak.

YSK yedek üyelerin oy kullanması ile ilgili itirazı reddetti

Öte yandan, YSK'ya İstanbul İl Seçim Kurulu aracılığıyla yapılan bir başvuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yedek üyelerin de arasında bulunduğu on bir üyenin katılımıyla verildiği, bu üyelerden dördünün yedek olduğu belirtildi. Başvuruda, İstanbul seçimiyle ilgili verilen kararın kaldırılması, Kurul'un yedi asıl üyesiyle toplanarak tekrar karar vermesi istendi.

Kaynak: TRT