Türkiye'de Dolar/TL YSK'nın seçim kararı sonrası hareketli

Dolar/TL ve euro, Donald Trump'ın 350 milyar dolarlık Çin ürünlerine cuma günü ek gümrük vergisi koyacağını söylemesiyle dün hareketliydi.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya borsalarında satışlar geldi. Borsa İstanbul'un kaybı yüzde 2'nin üzerine çıktı. Gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kaybederken dolar/TL, Rahip Brunson'ın tahliyesi öncesindeki 6 lira seviyesini aştı ve son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro da 6.75 üzerine zıpladı.

Dolar kuru gün boyunca sınırlı dalgalandıktan sonra, piyasaların kapanmasının ardından gelmesine rağmen YSK kararıyla kur yeniden yukarı tırmandı ve 10 kuruşluk bir artışla. 6.15 TL'yi aştı. Euro 6.90'ları gördü.

7 Mayıs sabahı dolar bir nebze gevşese de halen 6.10 TL, euro 6.85 ve sterlin 8 TL üzerinde işlem görüyor. Bugün 30 Nisan'dan bu yana tatil olan Japonya piyasasının yanı sıra Güney Kore ve Tayland piyasası da açıldı.