Irak’tan dünyaya petrol piyasası uyarısı

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, bölgede artan gerginliğin dünya petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

Samir Gadban, Suudi Arabistan'da düzenlenen 14. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı sonrası yayımlandığı yazılı açıklamada, dünya petrol piyasasının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Piyasanın maruz kaldığı sorunlara değinen Gadban, “Başta bölgede artan gerginlik ve siyasi durumun meydana getirdiği jeopolitik faktörler olmak üzere Venezuela, Libya ve Nijerya'da istikrarsız petrol üretimi söz konusu. Bunun yanında ABD'nin artan petrol üretimine paralel, ortaya çıkan teknik sorunlar var.” dedi

Rudaw'a göre Bakan Gadban, söz konusu zorlukların petrol piyasasında karmaşıklık ve istikrarsızlığa sebebiyet verdiğini, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin piyasada gerekli dengenin sağlanmasında istekli olduğunu kaydetti.

OPEC'in 14. Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı, önceki gün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenmişti.