Petrol üretim kısıntısı sinyali ile yükselişini sürdürdü

Petrol fiyatları, OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını Haziran ayının ötesine uzatacaklarına ilişkin işaretler ile yükselişini ikinci güne taşırken, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin istikrarlı bir şekilde kötüleşmesi fiyatların daha da yükselmesini sınırlıyor.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 0.5 yukarıda kapandıktan sonra kazançlarını genişletti. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, haftasonu Cidde'den gerçekleştirilen toplantının ardından OPECV + koalisyonuna üretim kısıntılarına "devam etme" çağrısında bulundu. İran destekli Yemenli güçler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki bir havalimanına saldırı düzenlediklerini açıkladılar ve bu durum Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Öte yandan, Çin, Washington'ın Huawei Technologies Co.'yu kara listeye almasının ardından ABD'yi misillemede bulunacağı konusunda uyardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarını arz kısıntılarını daha da uzatma ihtimali, son bir aydır teklemeye başlayan petrol fiyatlarındaki rallinin yeniden başlayabilmesi için bir katalizör olabilir. Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Venezuela ve Rusya gibi bazı önemli üreticilerdeki planlanmamış üretim aksaklıkları da fiyatları yukarı yönde destekledi. Ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin bozulması, fiyat kazançlarının kısıtlı olmasına neden oluyor.

Aralarında Ed Morse'un da bulunduğu Citigroup Inc. analistleri, hazırladıkları raporda, "OPEC + koalisyonu şimdilik bekleme konumunda ve stoklara ilişkin genel ölçümlerin görünürde yeterli olmasından dolayı şimdiye dek piyasaya önemli miktarda petrol verme konusunda istekli değil," dedi ve "Banka (Citigroup), ticaret savaşının bu yıl en azından bir ara anlaşma ile sonuçlanacağı konusunda temkinli iyimser" şeklinde görüş bildirdi.

Salı günü vadesi dolacak olan Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 31 sent ya da yüzde 0.5 yükselerek Londra saati ile 07:43'te varil başına 63.41 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 34 sent yükselerek 63.10 dolardan kapandı. Daha aktif işlem gören Temmuz kontratı yüzde 0.5 değer kazanarak 63.54 dolara tırmandı.

Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 23 sent ya da yüzde 0.3 yükselerek varil başına 72.20 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 24 sent düşerek 71.97 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Temmuz vadeli WTI'a kıyasla 8.66 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg