Ekonomik kriz 2020 seçimlerinde Trump'ın yenilgisinin nedeni olabilir

Amerikan ekonomist Richard Newell Cooper, Mehrnews Haber Ajansı'na verdiği röportajda Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının etkilerini değerlendirdi.

Richard Cooper, Mehr muhabirinin “Çin-ABD ticaret savaşı Amerika ekonomisini kısa vadede nasıl etkileyebilir?” sorusuna, şunları yanıtladı:

“Bu ticaret savaşının etkisi, durumun nasıl ve nereye gideceğine bağlı. Şimdiye kadar, Çin'den (başka ülkelerden ABD'ye çelik ihracatı) gelen mallra yüksek ithalat tarifeleri ve ABD'nin ihracat fiyatlarındaki düşüş gündemde. Ancak şimdiye kadar durumun daha kötü bir noktaya geldiğine inanmıyorum.

Fakat ileride ABD tarafından Çin mallarına ek vergi kararı uygulanması iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin üzerinde büyük bir etki yaratabilir ve durum daha da kötüleşebilir.”

“Reuters tarafından yapılan son bir ankete göre, ankete katılan Amerikan ekonomistlerinin dörtte birinden fazlası ABD ekonomisinin son iki yılda çökme olasılığının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna inanıyor . Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?” sorusu üzerine Richard Cooper, ekonomik krizin tahmin edilmesinin çok zor olduğunu ve şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir işaretin bulunmadığını söyledi.

Richard Cooper, ekonomik krizin 2020 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump için olumsuz bir faktör olabileceğini ifade ederek, “Ekonomik konular Amerikan seçmenler için oldukça önemli. Buna göre, ekonomide herhangi bir kriz 2020 seçimlerinde Trump’ın yenilgisinin nedeni olabilecek olumsuz bir faktör.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir:

Javad Heirannia