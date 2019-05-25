Rusya: İran'la ticaret için ABD'nin iznine ihtiyacımız yok

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagarian, Press TV kanalına yaptığı açıklama, "Rusya’nın bağımsız bir ülke olduğu için, İran’la ticari işbirliğini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda ABD’nin iznine ihtiyacı yok. Bu nedenle ABD, bağımsız devletlerle bağımsız dış politikaya sahip olan ülkelere karşıdır. Bağımsız bir ülke olarak ABD’nin tehditleri ve yaptırımlarına karşın İran’la işbirliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Ülkesinin AB'nin İran'la ticaret için kuracağı mali kanal INSTEX’e katılmaya hazırlıklı olduğunu belirten Levan Jagarian, henüz bu mekanizmanın uygulanmadığını söyledi.

Jagarian, Suriye’nin yeniden inşa edilmesi konusunda ABD’nin tutumunu eleştirerek, “Suriye’yi ve eknomisini yeniden yapılandırmak için birleşmemiz gerekiyor. İran, Suriye ve Türkiye, bu doğruluda önemli rol oynamaktadır. ABD’nin eylemlerine bakmaksızın Suriye’ye insani yardım gönderme çalışmaları devam etmeli.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın İran Büyükelçisi sözlerini devamında, “Fransa, Almanya ve Büyük Britanya’dan nükleer anlaşmanın korunması için çaba göstermelerini ve İran’la işbirliklerini sürdürmelerini talep ediyorum. Bu konu bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından çok önemlidir.” diye konuştu.

Jagarian, en kısa sürede Çin, İran ve Rusya gibi ülkeler arasındaki ticari işlemlerden doların çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Ekonomimizi koruyabilmemiz ve ticari işbirliğimizi devam ettirebilmemiz için özellilke ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına dikakat etmeliyiz” açıklamalarında bulundu.