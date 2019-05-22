ABD'de İran'la savaş için herhangi bir belirti bulunmuyor

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Daniel Serwer, Mehrnews'a yaptığı açıklamalarda ABD'nin İran karşıtı tavırlarını değerlendirdi.

Beyaz Saray'ın son bir ay içinde İran’a karşı sergilediği tutumlarını analiz eden Serwer, “ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, İran'ın saldırılarına karşılık vermek için planlama yaptıklarını iddia ederek Tahran’a karşı azami baskılarına bir de askeri tehdit eklemiştir. Bu doğrultuda Trump, 100 bin askerin Ortadoğu’ya gönderilmesi iddialarını reddederek, gerekirse daha fazla asker göndereceğini ilan etmiştir. Başka bir ABD yetkilisi de Trump hükümetinin İran'a günlük 500 seyir füzesi fırlatabileceğini öne sürmüş. Öte yandan ABD’nin görev yapmayan personeli bu ülkenin Bağdat’daki Büyükelçiliği’nden çekilmiştir. Bunlara ilaveten bir uçak gemisi ve 52 deniz bombacısı Fars Körfezi’ne gönderilmiştir.” dedi.

ABD'deki gelişmelere atıfta bulunan Serwer, bu ülkede Trump’ın savaşa hazırlanmaya çalıştığını gösterecek hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Serwer sözlerinin devamında, “ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aylardır İran’ı yeniden müzakere masasına dönmeye çağırırken, bu ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise savaşı tercih ediyor.” ifadelerinde bulundu.

İran yetkililerinin ABD’ ile müzakere konusunda isteksiz olduğuna dikkati çeken Daniel Serwer, İran’ın ABD’nin nükleer anlaşma çerçecesindeki taahhütlerine bağlı kalması takdirde bu ülkeyle müzakere edeceğini bildirdi.

Daniel Serwer, "Peki bu durumda neler olacak?" sorusunu şölye yanıtladı: "Trump yüksek bir sesle tehdit ediyor ancak elinde küçük bir sobadan başka bir şey yoktur. Blöf yapıyor ama müzakere yapmak istiyor." diye konuştu.

Muhabir:

Abdolhamid Bayati