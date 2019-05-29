Hindistan Haziran'da İran’dan petrol almaya başlayacak

Yeni Delhi hükümetinden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, “Büyük ihtimalle Haziran’da Hindistan’ın İran’dan petrol alımı yeniden başlayacak.” dedi.

ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını atlatma mekanizmasının İran ile Hindistan’ın gündeminde olduğunu belirten Hint yetkili, Yeni Delhi’nin İran’dan petrol ithalatını uzun bir süre için durdurumayacağını söyledi.

Hindistan, Çin, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Tayvan ve Japonya’ya geçici olarak İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirten ABD yönetimi geçenlerde İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.