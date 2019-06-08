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8 Haziran 2019 - 10:26

Ensarullah'tan BAE güçlerinin cami saldırısına kınama

Ensarullah'tan BAE güçlerinin cami saldırısına kınama

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, BAE güçlerinin Dali vilayetindeki bir camiye saldırısını şiddetle kınadı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, BAE güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Dali vilayetinde bir camiye saldırılarını şiddetle kınadı.

Muhammed Abdüsselam bu cinayeti küçük ülkelerin Yemen'e karşı başlattığı en çirkin savaşlarin göstergesi olarak nitelendirdi.

Abdüsselam ayrıca Yemen’e karşı savaşların uluslararası suç kaynakları tarafından organize edildiğini belirtti.

BAE güçlerinin Dali vilayetinde yer alan Al Azarik ilçesindeki caami saldırısı sonucu en az 6 kişi şehit oldu.

News Code 1879091
Ruya FEREYDUNI

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