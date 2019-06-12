Trump elindeki kâğıdı sallayınca olanlar oldu

Beyaz Saray’ın önünde gazetecilere konuşan Trump, aslında anlaşmayla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ancak konuşması sırasında anlaşmanın detaylarının bulunduğu belgeyi elinde sallayınca, haber kuruluşları çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri okuyabildi.

Trump, geçen ayın sonunda Meksika’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi getireceğini, “yasadışı göçmen problemi çözülmezse” vergilerin aşamalı olarak artacağını söylemişti.

Söz konusu belgede ise, birçok Latin Amerika ülkesinin bu ek vergi yükünden kurtulmak için alacağı bölgesel önlemlere atıf yapıldığı anlaşılıyor.

45 gün mühlet

Belgede Pazartesi günü Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ın kısmen duyurduğu plandaki gibi, 45 günlük bir süreden bahsedildiği de görülüyor.

Ebrard, 45 gün içinde Meksika’dan ABD sınırına göçmen akışında azalma olmazsa, yeni önlemlerin alınabileceğini açıklamıştı.

Ebrard ayrıca, eğer plan başarısız olursa Meksika’nın “güvenli üçüncü ülke” statüsü kazanacağı, dolayısıyla Meksika sınırından geçen göçmenlerin ABD’den değil Meksika’dan sığınma başvurusu yapacağını söylemişti.

Meksikalı yetkililer, Guatemala sınırına da 6 bin sınır güvenliği personeli konuşlandırmak için düğmeye basmıştı.

Trump’ın bahsettiği ek vergilerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Ancak Washington’da geçen hafta bir araya gelen ABD ve Meksika heyetleri uzlaşı sağladı.

Eğer Meksika 45 gün içinde göç akışını azaltamazsa, bölgedeki pek çok ülke de sürecin içine çekilecek.

Brezilya, Panama ve Guatemala başta olmak üzere göçmenlerin geçiş kapısı olan diğer ülkelerin sığınma başvuruların değerlendirilmesi konusunda yükü nasıl paylaşacaklarına ilişkin görüşmeler yürütülmesi gerekecek.