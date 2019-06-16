S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmeyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
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