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16 Haziran 2019 - 19:23

Çavuşoğlu:

S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmeyiz

S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmeyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

News Code 1879295

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