İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bu görüşmede Zarif, Tahran-Ankara ilişkilerine işaret ederek, İran ile Türki arasındaki ilişkilerin doğru yolda ilerlemekte olduğuna dikkati çekerek, bugün iki ülke arasında imzalanan “İstişareler Planı” senedinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının son günlerde Tacikistan'ın başkenti Duşanba’da yaptığı görüşmeye değinen Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

İran’ın tarihi kenti İsfahan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu da bu görüşmede, Türkiye’nin İran’la siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu sölyedi.

Edinilen bilgilere göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede en önemli bölgesel ve uluslararası konular özellikle Suriye, Yemen ve Fars Körfezi'ndeki son gelişmeler değerlendirildi.

İran-Türkiye Stratejik Ortak Planlama Komisyonu Oturumu bugün sabah saatlerinde İsfahan kentindeki Abbasi Oteli'nde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşmişti.