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20 Haziran 2019 - 19:48

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

ABD'nin, S-400 hava savunma füze sistemini Rusya için istihbarat toplama platformu olarak gördüğü belirtildi.

Beyaz Saray'daki bir kaynak, Rus medyasına açıklamasında, "S-400, Rusya tarafından istihbarat toplama platformu olarak kullanılıyor. Bu yüzden Türkiye'nin bu sistemi almasına karşıyız" dedi.

Kaynak, "Ankara'nın planladığı S-400 alımının ABD-Türkiye ilişkileri için ağır sonuçları olacak. ABD gerçekten böyle adımlardan kaçınmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi durumunda Türkiye için olumsuz sonuçlarını minimize etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Haber7

News Code 1879394

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