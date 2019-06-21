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21 Haziran 2019 - 18:23

İran'dan ABD'li yetkilinin iddiasına sert tepki

İran'dan ABD'li yetkilinin iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un “İran diplomasiye, askeri eylemle değil diplomasi yoluyla cevap vermeli” şeklindeki iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un “İran diplomasiye, askeri eylemle değil diplomasi yoluyla cevap vermeli” şeklindeki iddiasına tepki gösterdi.

Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bay Hook! İran halkına yıllardır dayatılan savaş ve ekonomik terörü ile uluslararası anlaşmaların ihlalini 'diplomasi' olarak mı tanımlıyorsunuz?! İran halkı diplomasiye diplomasi, saygıya saygı ve savaşa inanılmaz bir savunma yoluyla karşılık veriyor." dedi.

News Code 1879417
Muhammed BURHAN

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