İranlı yetkili: Ana şüpheli CIA ile MOSSAD

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya Twitter hesabından Umman Denizi'ndeki olaylara dair açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, "ABD ve İsrail’in istihbarat servisleri (CIA ile MOSSAD) Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde petrol sevkiyatındaki güvensiz ortamın ana şüphelileridir." dedi.

"Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in de kötü davranışları bölgedeki krizi alevlendirmiştir.” ifadesini kullanan Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal menfaatlerini gücü biçimde korumaya devam edeceğini sölyedi.

İranlı yetkili ayrıca, ülkenin bölgedeki istikrarı desteklediğini belirterek, Tahran’ın düşmanları hayal kırıklığına uğratacağını ve Washington’u da geri püskürteceğini kaydetti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.