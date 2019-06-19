Türk heyeti Irak’a gidiyor

Milliyet'e göre, Irak’la ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Bağdat’a gidecek olan Pekcan, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim Al-Ani ile birlikte, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Irak Ticaret Odaları Federasyonu’nca düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu’na katılacak.

Yeni iş bağlantıları

Türk ve Iraklı firmaların katılacağı forumda, firmalar müteahhitlik, makine, sulama sistemleri, tarım ekipmanları, otomotiv, gıda, mobilya, tekstil ve diğer sektörlerde iş bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacak. Forumda, “B2B” görüşmelerin yanı sıra Irak yatırım ve müteahhitlik projelerinin sunulacağı “G2B” toplantıları gerçekleştirilecek. Öte yandan Pekcan, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim Al-Ani, Planlama Bakanı Nouri Al-Dulaimi, Maliye Bakanı Fuad Mohammed Hussein Becky, Elektrik Bakanı Luay Al-Khateeb ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pekcan, temaslarının ardından 20 Haziran’da Türkiye’ye dönecek.

987 proje tamamlandı

Irak, 2017 ve 2018’de Türkiye’nin dünyaya ihracatında 4. sırada yer alırken 2018’de Irak’a 11 bin 825 Türk firması ihracat yaptı. 2018’de iki ülke ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyesindeyken, Türkiye’nin Irak’a ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7.8’lik düşüş ile 8.3 milyar dolar, ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 14.5’lik artışla 4.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019’un ilk 4 ayında, Türkiye’nin Irak’a ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9’luk artışla 2.8 milyar dolar olurken, Irak’tan yapılan ithalat ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45.2’lik artış ile 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlik sektörünün en etkin olduğu ülkelerden biri olan Irak’ta, bugüne kadar 25.9 milyar dolar değerinde 987 proje üstlenildi.