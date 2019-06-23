İran, İngiltere'nin Umman Denizi'ndeki olaylarla ilgili tutumunu eleştirdi

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Basın mensuplarına konuşan Harazi, “Bu görüşmede İngiliz yetkiliye,ikili ilişkileri geliştirmekle ilgileniyorlarsa, Londra hükümeti tarafından ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledim.” dedi.

İran’ın nükleer anlaşma kapsamında bazı yükümlülüklerini kısmen durdurduğunu belirten Harazi, “60 günlük süre bittikten sonra (iki hafta sonra) yeni adımlar atacağız; onlar İranlıların kararlarına bağlı olduğunu ve bunun ciddi bir adım olduğunu bilmeli.” ifadesini kullandı.

Kemal Harazi ayrıca, “İngiliz yetkili de bu görüşmede her zaman dile getirdikleri şu sözleri yineledi: Ülkemiz nükleer anlaşmayı destekliyor; Avrupa’nın mali mekanizması yakında yürürlüğe girecek. Kendimiz de ABD ile sorunlarımız var. Avrupalı şirketler İran'la çalışmakta zorlanıyor." açıklamalarında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının "Andrew Murrison, İran ile ABD arasındaki gerginliği yatıştırmak için İran’a ziyaret edecek." şeklindeki yazılı açıklamasını eleştiren Harazi, “Eğer İngiliz hükümeti gerginliği azaltmak istiyorsa Umman Denizi olayları konusunda acele kararlar almamalı ve hızlı bir şekilde sonuca varmamalı.” diye konuştu.