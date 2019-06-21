Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

TRT'ye göre, İngiliz British Airways, Fransız Air France, Alman Lufthansa, Avustralya'nın Qantas, ABD'nin United Airlines hava yolu şirketleri ile Malaysia Airlines ve Singapore Airlines, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden geçmeyecek şekilde yeni uçuş güzergahları belirlediklerini açıkladı.

Hollanda Kraliyet Hava Yolu da (KLM) bu sabah yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesi nedeniyle bir süre Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını ilan etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Denizi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.