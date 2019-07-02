ABD yaptırımlarla ulusal servetimizi yağmalamayı amaçlıyor

1988'de İran Havayolları’na ait Airbus A300 tipi yolcu uçağının ABD tarafından vurulması sonucu şehit olan 290 yolcu ile mürettebat bugün sabah saatlerinde Tahran’da düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine katılan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, burada bir konuşma yaptı.

Bakan İslami, ABD'nin yolcu uçağı saldırısına işaret ederek, "Bu olayda belirli bir irtifada seyreden İran yolcu uçağı Amerikan savaş gemisi tarafından hedef alındı; ancak özür dilemeyen küresel isitkbar (ABD) buna yetinmeyip USS Vincennes adlı ABD savaş gemisinin komutanını şeref madalyası ile ödüllendirdi." dedi.

ABD’nin yaptırım politikasını da eleştiren İslami, "ABD, İran’a uyguladığı yaptırımlarla İslam Devrimi’ni çökerterek ülkeye geri dönüp ulusal servetimizi yağmalamayı amaçlıyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD, 1988’de İran yolcu uçağını vurmuştu

1988’de bölgede bulunan USS Vincennes adlı ABD savaş gemisi, Tahran-Dubai seferini yapan İran Havayolları’na ait Airbus A300 tipi yolcu uçağına füze atarak vurmuştu. Olayda 290 yolcu ve mürettebat şehit düşmüştü. ABD’li yetkililer, geminin radarının Airbus A300 tipi uçağı F-14 olarak algıladığını öne sürmüştü.