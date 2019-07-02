İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294 defa ezanı yasakladı

İsrail makamları, 2019'un ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde ezanın okunmasını 294 defa yasakladı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51'i haziran ayında olmak üzere 2019'un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezan okunmasının yasaklandığı belirtildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Harem'in avlusundaki zeytin ağaçlarını kestiği ve bazılarının da cami görevlilerini darp ettiği kaydedildi.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisinde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

AA