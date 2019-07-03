Devrim Lideri: Eninde sonunda düşman diz çökecek

İran Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri'nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:

- Bazıları “Hac'ı siyasileştirmeyin” şeklinde ifadeler öne sürüyorlar. Hac’ı siyasileştirmeyin ne demek? Birlik sağlama siyasi bir konudur. Filistin halkı ile İslam dünyasının zulme maruz kalan Yemen halkını koruyup savunmak siyasi bir görevdir. Mazlumları savunma İslami öğretilerin tıpkısı olduğu için farzdır. Müşriklerden beraat etme merasimi de ihahi bir farizadır. Tüm bunlar İslam dinine ait konulardır.

- Evet Hac siyasi bir görevdir, ancak bu iş tam olarak ilahi bir vazife. Hac'ı yasaklamak da din karşıtı olan siyasi bir eylemdir.

- ABD'ye yan bakmaya hakkınız olmadığını söyleyenlerin yaptıkları şeytanca bir siyasi harekettir.

- Dünyada zorbalık yapan güçlerin Müslüman milletlerine acımasız siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik saldırısı, İslami öğretilere olan düşmanlıklarının derinliğini yansıtıyor.

- Suudi yönetimi hacıların güvenliğini sağlamalı ve onların şan ile saygınlığını korumalı.

-Yüce Allah'ın yardımıyla, eninde sonunda İran halkı ile İslam ümmetinin vahşi ve barbar düşmanları diz çökecektir.