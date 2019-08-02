Yolsuzlukla mücadele büyük önem taşıyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ülkede yürütülen yolsuzlukla mücadeleye değinen Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Yolsuzlukla mücadele İslam Devrimi’nin ana hedeflarinin gerçekleşmesi yönünde atılan öneli bir adımdır.” dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei'nin her zaman yolsuzlukla mücadele konusunda öncü rol oynadığını hatırlatarak, “Onun bakış açısına göre, yolsuzlukla mücadeleyi devam ettirmekle adaleti sağlamak mümkündür." açıklamasını yaptı.

İslami düzenin adaleti sağlama yönündeki çalışmalarını “onur verici” olarak nitelendiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, şunları kaydetti:

"Halkımızdan yolsuzlukla mücadele konusunda yoğun bir talep var. Bunun olumlu bir duruma kadar sürdürülmesini bekliyorlar. Dolayısıyla yolsuzlukla mücadeleye dikkat edimesi lazım. İslam Devrimi düşmanlarının seçeneği ekonomik konular olduğu için bu özel durumda karşılaştığımız savaş ise ekonomik savaştır."

Tahran Cuma Namazı Hatibi, yolsuzlukla mücadele meselesinin tüm devlet kurumlarının ana gündeminde yer alması gerektiğini vurguladı.