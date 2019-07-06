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6 Temmuz 2019 - 11:29

ABD'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü

ABD'de şiddetli deprem! Son 20 yılın en büyüğü

ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bölgede son 20 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti.

Haber7'e göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkezi Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi olarak belirlendi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

1400 artçı sarsıntı

ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

News Code 1879697
Azar MAHDAVAN

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