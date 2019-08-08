Tahran-Ankara tren yolcu seferleri başladı

İran ile Türkiye arasındaki Tahran-Ankara yolcu treni, dün yerel saatle 21:50’de ilk seferine başladı.

Bu tren, her hafta Çarşamba günleri yerel saatle 21:50'de Tahran’dan hareket ederek, Tebriz kentini geçtikten sonra, Razi sınır kapısını geçip Kapı Köy sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapacaktır.

Tren daha sonra Van gölü kıyısında yolcularını boşaltacak ve yolcular gemiyle Van gölünü geçtikten sonra Tatvan’dan Türk trenle Ankara’ya doğru hareket edecektir.

Tahran-Ankara tren seferlerinin seyahat süresi yaklaşık 60 saat olarak öngörülmektedir.

İran ile Türkiye arasındaki Tahran-Van yolcu tren seferleri de geçtiğimiz 24 Haziran itibariyle hizmete başlamıştı.