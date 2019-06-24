  1. Ekonomi
24 Haziran 2019 - 14:43

Tahran-Van tren yolcu seferleri başladı!

Tahran-Van tren yolcu seferleri başladı!

İran ile Türkiye arasındaki Tahran-Van yolcu tren seferleri bugün yerel saat 09:30 itibariyle hizmete başaldı.

İran ile Türkiye arasındaki Tahran-Van yolcu tren seferleri bugün yerel saat 09:30 itibariyle hizmete başaldı.

Tahran'da düzenlenen açılış töreninde konuşan İran’ın Raja Demiryolu Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi, “Bu tren seferi ülkenin bölgesel işbirliği ile turizm sektörünü geliştirmek amacıyla iki ülkenin demiryolları şirketleri tarafından devreye sokulmuştur.” dedi.

Recebi, Tahran-Van tren seferlerinin seyahat süresinin gidiş veya dönüş olarak yaklaşık 24 saat olduğunu dile getirdi.

Tahran'dan kalkacak yolcu treni, Tebriz-Salmas-Hoy kentleri güzergahından Van'a gidecek.

News Code 1879484
Muhammed BURHAN

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