Tahran-Ankara tren seferi için geri sayım

İran Demiryolu Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mir Hüseyin Musevi, "İranlı turistlerin yurt dışı seyahatlarının çoğunlukla yaz sezonunda yapıldığı için İran’dan Türkiye'nin Van kentine ilk tren seferi 4 Temmuz'dan, Ankara’ya ise 6 Temmuz’dan itibaren başlayacak.” dedi.

Musevi, "Tahran-Ankara tren seferi 60 saat, Tahran-Van tren seferi ise 20 ila 22 saat sürecek." ifadesini kullandı.

Bilet fiyatları hakkında Musevi, “Uzmanlar tarafından belirlenen bilet fiyatı Tahran-Ankara seferleri için 43 avro, Tahran-Van için de 20 avro.” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz Nisan'da İran'ı ziyaret eden TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun ile bir araya gelen İran Demiryolu Şirketi Genel Müdürü Said Resuli, Temmuz ayında Tahran-Ankara arasında yolcu taşıyan tren hattının yeniden işlev görmesi için hazır olduklarını belirtmişti.