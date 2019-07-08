İran'ın savaş peşinde olmadığını defaatle bildirdik

İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün Tahran'da düzenlenen Silahlı Kuvvetler Kültür Danışma Konseyi'nde konuşma yaptı.

Düşmanların İslam Devrimi'nin en önemli işlevlerinden biri olan "yapabiliriz" inancını ortadan kaldırmak istediğini belirten Tuğgeneral Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti, defalarca herhangi bir ülkeyle savaşmak istemediğini bildirdi, ancak savunmayı da çok iyi öğrenmiştir." dedi.

İran'ın savunma alanında birçok başarı elde ettiğine işaret eden Tuğgeneral Musevi, ülkenin askeri gücünün Batı Asya bölgesinde belirleyici olduğuna dikkati çekti.

Tuğgeneral Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri güç ile inanç açısından çok gelişme kaydettiğini dile getirerek, “Bu iki öge sağlam bir savunma gücü yaratığı için hiçbir ülke İran’a saldırı yapma kararı alamaz.” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik düşmanlığının ezeli olduğunu söyleyen Tuğgeneral Musevi, "Düşman komplo kurmak ile baskı yapmaktan vaz geçmiyor. Dolayısıyla düşmanın aşırı taleplerine karşı direnmek stratejik açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Musevi, "Elitler ve kültür öncüleri ülkeyi savunmak için ulusal ruhu güçlendirmesi lazım." diye konuştu.