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11 Temmuz 2019 - 11:27

Irak'tan İran'ın nükleer anlaşmasına destek

Irak'tan İran'ın nükleer anlaşmasına destek

Irak’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temsilcisi Baker Fattah Hüseyin, UAEA Yönetim Kurulu'nda ülkesinin İran’ın nükleer anlaşmasını desteklediğini söyledi.

Russia Today’in haberine göre, Irak Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temsilcisi Baker Fattah Hüseyin’in UAEA Yönetim Kurulu'nda ülkesinin İran’ın nükleer anlaşmasını desteklediğini duyurdu.

Baker Fattah Hüseyin “Nükleer anlaşmanın bir kenara bırakılması komşu ülkeler için felakete dönüşebilir” dedi

Fattah Heseyin ayrıca nükleer anlaşmayı çok taraflı bir başarı olarak nitelendirdi.

Iraklı yetkili ülkesinin nükleer anlaşma konusundaki müzakereleri desteklediğini belirterek, bu konuda yapılan diplomatik müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

News Code 1879819
Ruya FEREYDUNI

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