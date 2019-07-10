Irak aşiretleri: İran'ı savunmaya hazırız

İran Bağdat Büyükeçisi İrec Mescidi, Irak aşiretlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Elçilik binasında yapılan görüşemde Mescidi, İran ile Irak tarihinde aşiretlerin büyük rol oynadığına dikkati çekerek, “Her birine tehdit ve saldırı diğerine de tehdit oluşturmak demektir.” dedi.

Yabancı tehditlere karşı İran’ı savunacağını söyleyen Irak aşiretlerini takdir eden Mescidi, “İran İslam Cumhuriyeti Irak’ı tehditlere karşı desteklediğinden doalyı Irak hükümeti ile halkının da İran’ı destekleyeceğinden eminiz.” ifadesini kullandı.

Irak aşiretleri heyeti de bu görüşmede, yabancı güçlerin olası İran saldırılarına yönelik Tahran’ı savunmaya hazır olduğuna vurgu yaptı.