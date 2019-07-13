Lübnan Meclis Başkanı'ndan Suriye'ye destek

Sputnik’in haberine göre, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Suriye’nin Lübnan direnişi için güçlü bir destek olduğunu vurguladı.

Nebih Berri, “Suriye'ye karşı dünya savaşını alevlendirmenin amacı, bu ülkeyi Siyonist düşmanla olan mücadelenin dışına çıkarmaktı.” dedi.

Direnişin caydırıcı bir güç olduğunu savunan Berri, "Direniş ayrıca Lübnan’ın egemenlik haklarını elde etmek için verilen siyasi mücadelede Beyrut'a büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Lübnanlı yetkili, “Lübnan sadece direniş gücüyle değil aynı zamanda ülkedeki birlikle başarıya ulaştı. Filistin meselesi direnişin temel meselesi olmaya devam edecektir.” diye konuştu