İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin protestoları devam ediyor

İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında toplanan göstericiler, buradan Yafa Caddesi'ne yürüyüşe geçti.

Üzerinde Tekah'ın resmi bulunan ve İsrail'de güçleri tarafından öldürülen Etiyopyalılarının adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen göstericiler, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Sık sık "polis devleti" sloganı atan göstericiler ile İsrail güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, gruptan bazılarını yaka paça gözaltına alırken çevredeki İsrailliler de göstericilere alkışlarla destek verdi.

Öte yandan İsrail güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Tekah'ı vuran polis memurunun serbest bırakılmasına karşı Etiyopya asıllı Yahudiler tarafından Kudüs'te düzenlenen gösteride en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA