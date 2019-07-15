IKBY: İran'la yakın ilişkiler bizim için çok önemli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran’ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi ve beraberindeki heyeti Erbil'deki konutunda ağırladı.

İran’ın Erbil Başkonsolosu, IKBY Meclisi tarafından perşembe günü başbakan seçilen Mesut Barzani'yi tebrik etmek için ziyarette bulundu.

Bu görüşmede Barzani, İran ile yakın ilişkilerin IKBY için büyük önem taşıdığını belirterek, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin İran’la ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Mesruz Barzani, "IKBY topraklarından komşularımıza yönelik hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz." dedi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede ekonomi, politika, güvenlik ve mahkumlarla ilgili konular masaya yatırıldı.

Görüşmenin sonunda Erbil'deki görev süresi dolan Murtaza İbadi, Mesrur Barzani'ye veda etti.