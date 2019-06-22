  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Haziran 2019 - 15:28

Neçirvan Barzani'den İran Açıklaması

Neçirvan Barzani'den İran Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran ile ABD arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)  Başkanı Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da bölgesel başkan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran arasında son dönemde yaşanan gerginlikten IKBY'nin nasıl  etkileneceği sorusuna Barzani, "Bir savaşa dönüşmemesini ümit ediyorum. Bu meselede, Bağdat ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Siyasetimiz, Irak  toprakları üzerinden herhangi bir tarafa zarar verilmemesi yönünde. Olası bir savaş veya sorunda tüm Irak'ı korumaya çalışırız." cevabını verdi.

Neçirvan Barzani, İstanbul ziyareti çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

News Code 1879437
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler