Neçirvan Barzani'den İran Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da bölgesel başkan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran arasında son dönemde yaşanan gerginlikten IKBY'nin nasıl etkileneceği sorusuna Barzani, "Bir savaşa dönüşmemesini ümit ediyorum. Bu meselede, Bağdat ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Siyasetimiz, Irak toprakları üzerinden herhangi bir tarafa zarar verilmemesi yönünde. Olası bir savaş veya sorunda tüm Irak'ı korumaya çalışırız." cevabını verdi.

Neçirvan Barzani, İstanbul ziyareti çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.