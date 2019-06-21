Neçirvan Barzani Türkiye'de

Rudaw'a göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cuma namazından sonra İstabul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Neçirvan Barzani ile Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Cuma günü Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi konuk edeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, “Yarın mitingim yok. Özel bir misafirim olacak. Neçirvan Barzani uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız. Binali Bey'in gerek yarın gerek Cumartesi bazı programları var” ifadelerini kullanmıştı.



10 Haziran'da yemin ederek IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani, Perşembe günü ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştirmişti.



Erdoğan ile görüşecek olan Neçirvan Barzani, ilk yurt dışı ziyaretini de Türkiye'ye yapmış oldu.