Kürdistan Parlamentosu Mesrur Barzani’nin Başbakanlığını onayladı

Rudaw'a göre, Kürdistan Parlamentosu, Parlamento Başkanı Vala Ferid’in başkanlığında Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakanlık adayını oylamak için bugün olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Oturumda KDP Grup Sözcüsü Umed Hoşnaw, Başbakan adaylarının Mesrur Barzani olduğunu açıkladı.
Açık oylama usulü ile gerçekleştirilen oylamada oturumda Mesrur Barzani hazır bulunan 97 parlamenterden 87’sinin oyunu alarak yeni hükümet başkanı seçildi.
Başkan Vala Ferid, Parlamentonun aldığı kararı bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı’na sunacaklarını söyledi.
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