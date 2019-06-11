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11 Haziran 2019 - 14:02

Kürdistan Parlamentosu Mesrur Barzani’nin Başbakanlığını onayladı

Kürdistan Parlamentosu Mesrur Barzani’nin Başbakanlığını onayladı

Kürdistan Parlamentosu oy çokluğuyla KDP’nin adayı Mesrur Barzani’nin Başbakanlığını onayladı. Parlamento kararını Kürdistan Bölgesi Başkanı’na suncak.

Rudaw'a göre, Kürdistan Parlamentosu, Parlamento Başkanı Vala Ferid’in başkanlığında Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakanlık adayını oylamak için bugün olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Oturumda KDP Grup Sözcüsü Umed Hoşnaw, Başbakan adaylarının Mesrur Barzani olduğunu açıkladı.

Açık oylama usulü ile gerçekleştirilen oylamada oturumda Mesrur Barzani hazır bulunan 97 parlamenterden 87’sinin oyunu alarak yeni hükümet başkanı seçildi.

Başkan Vala Ferid, Parlamentonun aldığı kararı bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı’na sunacaklarını söyledi.  

newsCode 1879183
Azar MAHDAVAN

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