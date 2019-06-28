Sözde insan hakları savunucuları cinayetleri konusunda hesap vermeli

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, “Ulusal Kimyasal ve Biyolojik Silahlarla Mücadele Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, 8 yıllık İran-Irak savaşına işaret ederek, Batı’nın Saddam rejiminin İran’daki hastaneler ve sağlık kuruluşları dahil sivil yerleşim yerlere yönelik gerçekleştirdiği 30 farklı kimyasal saldırıyı itiraf ettiğini hatırlattı.

Tuğgeneral Hatemi, “Günümüzde ise uluslararası kuruluşları Saddam rejimini kimyasal silahlarla donatma konusunda ABD dahil bazı Batılı ülkelerin rolü olduğunu ortaya çıkarmıştır.” dedi.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Hatemi, “Bölgede özellikle Yemen’de masum insanların Batı yapımı silahlarla katledilmesinin devam etmesiyle birlikte bu hükümetlerin cinayetleri tarih sayfalarına aktarılacaktır.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi, sözde insan hakları savunucularının (ABD ile bazı Batı ülkeleri) geçmişteki ve şimdiki suçları konusunda hesap vermesi gerektiğini vurguladı.