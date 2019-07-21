İran petrol tankeri ülkemize doğru hareket ediyor

Parstoday'ın haberine göre, Musevi yaptığı açıklamada, yapılan istişareler ve takipler ve de teknik arızanın bertaraf edilmesinin ardından Cidde'den demir çekerek İran petrol tankerinin limanlarımıza doğru hareket ettiğini belirtti.

Seyyid Abbas Musevi, Saviz isimli ticaret gemisinin İran vatandaşı olan yaralı çalışanının Suudi Arabistan'dan Umman'a ve oradan da İran'a getirildiğini kaydetti.

Bu arada, İran Yol ve Şehircilik Bakanı, "Mayıs'tan beri Suudi Arabistan tarafından alıkonulan İran petrol tankerinin, süren görüşmelerin ardından serbest bırakılarak Fars Körfezi karasularına doğru hareket etmektedir" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran petrol tankerinin Suudi Arabistan'ın Cidde limanında alıkonulmasına değinerek, "Dün Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun özel takipleri sonucu engeller ortadan kaldırıldı ve gemimiz serbest bırakılarak Fars Körfezi'ne doğru gelmeye başladı" ifadesini kullandı.

Bu petrol tankerinin motorlarının çalışmadığı için onarılması gerektiğine değinen İslami, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin bu konuyu gündemine alması gerektiğini dile getirdi.

İran'a ait Happiness-1 isimli petrol tankeri 1 Mayıs günü motor kısmında sorunlar yaşandığı için Suudi Arabistan'ın Cidde limanına intikal etmiş ve aylar geçmesine rağmen, serbest bırakılmamıştı.

Suudi Arabistan hükümeti bu geminin serbest bırakılması için 10 milyon dolar gibi ağır bir talepte bulunmuştu.