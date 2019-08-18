"Grace 1" petrol gemisi herhangi bir yaptırıma maruz değil

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “Cebelitarık özerk yönetimince el konulan İran’a ait petrol tankerinin isminin değişmesi, bazı kesimlerde bunun yaptırımları delmek amacıyla olduğuna yönelik yanlış algı oluşturdu. Ancak bu değişiklik, Panama'nın bu geminin kendi bayrağı ile hareket etmesine karşı çıkması içindir” ifadelerinde bulundu.

Baidinejad’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Gemide İran İslam Cumhuriyeti bayrağı olması kararıyla tescil işlemleri de İran'da yapılmalıydı. Tabii olarak bu gemiye İran'da tescil edilmesi ile yeni bir İran unvanı (Adrian Derya) verildi.”

Baidinejad, “Grace 1” geminin isim değişikliğine uğramasının yaptırımları delmek amacıyla olmadığını ve bu geminin herhangi bir yaptırıma maruz kalmadığını söyledi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Yardımcısı da Celil İslami yaptığı açıklamada, “Grace 1” petrol gemisinin isminin “Adrian Derya” olarak değiştirildiğini ve sonraki varış noktasının Akdeniz limanları olduğunu dile getirdi.

"Grace 1" adlı petrol tankeri, 4 Temmuz'da İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler tarafından, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlâl ederek, Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulmuştu.